  • BIST 1.492
  • Altın 415,098
  • Dolar 7,1949
  • Euro 8,7990
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Doğal gaz talebinin 2050'de 6 trilyon metreküpe ulaşması bekleniyor

Nüfus artışı, çevresel kaygılar ve doğal gaza erişimin kolaylaşması gibi etkenlerin doğal gaz talebini artıracağı öngörülüyor.
Doğal gaz talebinin 2050'de 6 trilyon metreküpe ulaşması bekleniyor

Dünyada artan nüfus ve temiz enerji kaynaklarına yönelim nedeniyle küresel doğal gaz talebinin 2050 itibarıyla yüzde 50 artışla 5 trilyon 920 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumunun (GECF) yayımladığı son rapora göre, doğal gazın küresel enerji sepetinde 2025 itibarıyla kömürü geride bırakması, 2047'de ise en çok kullanılan kaynak olması bekleniyor.

Bu kapsamda, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin toplam gaz ticaretindeki payının da 2050 itibarıyla yüzde 56 olacağı tahmin ediliyor.

Çin, Avustralya, Hindistan, ABD, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Afrika, Avrasya ve Orta Doğu ülkelerinde doğal gaz üretiminin artması bekleniyor. Avrupa'da 2019'da 200 milyar metreküp olan doğal gaz üretiminin ise 2050 itibarıyla 70 milyar metreküpe düşeceği öngörülüyor.

Doğal gazın birçok ülke tarafından temiz bir alternatif yakıt olması nedeniyle tercih edileceği belirtilen rapora göre, 2019'da yüzde 2 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2050'de yüzde 10'a yükselecek.

Dünyada artan nüfus ve temiz enerji kaynaklarına yönelim nedeniyle küresel doğal gaz talebi, 2050 itibarıyla yüzde 50 artışla 5 trilyon 920 milyar metreküpe ulaşacak. Ayrıca, doğal gaz piyasası bölgesellikten çıkarak ülkeler arası daha fazla bağlantı kurulacak.

Doğal gaz, kömür ve petrolden daha temiz bir yakıt olarak ön plana çıkarken, geçen yıl gaz fiyatlarında yaşanan düşüş ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temiz hava farkındalığının yükselmesi doğal gaza desteği artıracak.

Nüfus artışı, çevresel kaygılar ve doğal gaza erişimin kolaylaşması gibi etkenler doğal gaz talebinde artışa sebep olacak. Söz konusu artışta ana etken, elektrik üretimi ve sanayi kullanımı olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THK bazı taşınmazlarını satacak25 Şubat 2021 Perşembe 09:56
  • Tarım ve Orman Bakanlığı bireysel sulama sistemi yatırımlarına destek verecek25 Şubat 2021 Perşembe 09:55
  • Küresel piyasalar Powell'dan bulduğu moralle pozitif seyrediyor25 Şubat 2021 Perşembe 09:24
  • Bakan Elvan: Reform politikalarımızın detaylarını Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak25 Şubat 2021 Perşembe 09:23
  • THY, uzaktan çalışma uygulamasını mayıs sonuna kadar uzattı24 Şubat 2021 Çarşamba 15:30
  • Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltti24 Şubat 2021 Çarşamba 15:30
  • Analistlerden kripto paralar için yatırımcılara 'temkinli ve mesafeli' olunması uyarısı24 Şubat 2021 Çarşamba 15:28
  • Sigorta şirketleri 2020'de 84 milyar dolar ödeme yaptı24 Şubat 2021 Çarşamba 14:09
  • Bakan Dönmez: Önümüzdeki dönemde toplam 66,7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır24 Şubat 2021 Çarşamba 13:02
  • Türkiye'nin muz üretimi geçen yıl yüzde 32,8 artarak 728 bin tona ulaştı24 Şubat 2021 Çarşamba 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti