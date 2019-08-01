Doğal gaza büyük zam

Gece saatlerinde doğalgaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
“BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:
Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.
Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.