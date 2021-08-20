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Doğal kum plajı, çöplerden temizlendi

Samsun'un Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerini kapsayan 15 kilometrelik doğal kum plajı Costal sahilindeki cam, plastik şişeler ve evsel atıkların biriktiği çöpler, Tekkeköy Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
Doğal kum plajı, çöplerden temizlendi

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki vatandaşların serinlemek amacıyla yoğun olarak kullandığı Costal sahilinde kirlilik oluştu. Derelerin getirdiği atıklar, dalgaların sürüklemesiyle 15 kilometrelik doğal kum plajı, Costal sahiline birikti. Cam ve plastik şişelerle evsel atıkların biriktiği sahil, zamanla çöplüğe döndü. Yer yer kum zambaklarının da görüldüğü sahil, Tekkeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

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‘COSTAL TURİZME KAZANDIRILMALI’

Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, "Biz Tekkeköy Belediyesi olarak, Costal sahilinin turizme kazandırılması gereken bir bölge olduğunu yıllardır biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile buranın temizliğiyle ilgili ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Sadece Costal'da değil tüm sahillerin temizliği konusunda hassasiyet gösteriyoruz. İlçemize, vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim asli görevimiz. Tabi vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

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PLAJDA DÜZENLEME YAPILACAK

'Halk Plajı' olarak kullanılan bölgeyle ilgili çeşitli çalışmalar da planladıklarını belirten Karmil, "Orada soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletleri içerisinde olan halk plajıyla ilgili, önümüzdeki sene bir çalışma başlatıyoruz. Tabi bu bölgede nesli tükenmekte olan kum zambağı bitkisi var. Bu bitkinin korunmasıyla ilgili de çok önemli hassasiyet gösteriyoruz. Dolayısıyla orada temizlik yapan arkadaşlarımız, bir tanesinin zerresine dahi zarar vermemek adına mücadele içerisindeler. Tabi bunu her vatandaşımızın dikkatine sunmak istiyoruz. Yani orada gezerken, eğlenirken, kuma yatarken, denize girerken bu bitkiye dikkat etmemiz, korumamız gerekiyor. Bizim bölgemiz her yönüyle turizme açık, her yönüyle gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerimiz var" diye konuştu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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