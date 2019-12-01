Doğal Park Projesi Ankara'ya prestij kazandıracak

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş Başkent’te prestij kazandıracak doğal park projesini açıkladı. Kurtuluş Parkı’ndan Sıhhiye’ye kadar olan bölge doğal park haline dönüştürülecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Kurtuluş Parkı, Hıfzıssıhha, Sıhhiye ve Abdi İpekçi Parkı’nı içine alan yeni bir planlamanın müjdesini verdi. Ödemiş, “Kurtuluştan bulvara kadar olan bölgeyi Ankara’ya prestij kazandıracak doğal park haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Hıfzıssıhha içerisindeki tescilli binalar korunacak, diğerleri sosyo-kültürel anlamda Ankara’ya kazandırılacak. Çok katlı otopark da projeye dâhil edilecek” dedi.

ANADOLU TARİHİ VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ ANLAMA

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla organize edilen çalıştay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir yaptı.

BAŞKENTE PRESTİJ KAZANDIRACAK

Programda söz alan Bekir Ödemiş ise Kurtuluş Parkı’nın doğal sit alanı olduğuna işaret ederek, “Kurtuluş Parkı sit alanı, oradan geliyorsunuz Hıfzıssıhha, oradan Sıhhiye ve Abdi İpekçi Parkı ve hatta çok katlı otopark, biz bunları içine alacak şekilde yeni bir planlama yapmayı düşünüyoruz. Kurtuluştan bulvara kadar Ankara’ya prestij kazandıracak doğal park haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz.”

SIHHİYE PAZARI ASLINDA YEŞİL ALAN

“Sıhhiye’de bulunan Pazar yeri aslında pazar yeri değil. Planda orası parktır. Bunların hepsini hesaplıyoruz. Kurtuluş’tan hıfzıssıhhayı, Abdi İpekçi ve Sıhhiye’yi de içine alacak şekilde yeni yapılacak planda tescilli binaları koruyarak, diğer binaları ilgili kurumlarla görüşerek sosyo-kültürel anlamda kazanalım istiyoruz. Eğer proje gerçekleşirse Başkent daha güzel olacak” dedi.

ROMA İLE KARDEŞ ŞEHİR OLACAK

Bu projelerin daha yapım aşamasında olduğunu ve her türlü öneriye açık olduklarını dile getiren Ödemiş, Ankara’nın kalbinin ise Ulus olduğunu söyledi. Ankara’nın birçok değere sahip olduğu, bunların birçoğunun ise Ulus’ta bulunduğunu kaydeden Ödemiş, Ankara’yı Roma ile kardeş şehir yapmayı düşündüklerini de belirtti. Ödemiş, “Ulus’ta bulunan Augustus Tapınağı’nın bir benzeri yoktur. Eşsiz ve çok özel bir parçadır. Bir tek örneği Roma’dadır. Bu yüzden Roma ile kardeş şehir yapmak istiyoruz. Ankara’nın UNESCO’ya girmiş hiçbir şeyi yok. Çalışmalar var mı var. Bunlar için uğraşıyoruz” diye konuştu.

DIŞ ETKİLERDEN KORUNABİLİR

İtalya’da bu tarz bir tapınağın bir camlarla kaplanıp dış etkilerden korunduğunu hatırlatan Ödemiş, ilgili vakıflarla iletişime geçerek Ankara’da da bu koruma alanının oluşturulabileceğini söyledi. Tapınağın hemen yanı başına yapılan süs havuzlarında yer alan fıskiyelerden çıkan suların tapınağa zarar verdiğini bu yüzden fıskiyelerin artık çalıştırılmadığını da sözlerine ekledi.

VAR OLANI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Bentderesi’nde yer alan Antik Roma Tiyatrosu’nu da kısa bir süre içerisinde düzene sokacaklarını bildiren Ödemiş, “Roma Tiyatrosu ve Arkeopark dediğimiz yaklaşık 30 bin metre karelik bir alanımız var. Buranın bir kısmı birinci, bir kısmı ikinci derece arkeolojik sit alanı. Burada biz bir şey yapmayacağız. Var olanı ortaya çıkaracağız. Biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü Ulus’un en sıkıntılı yerlerinden birisi burasıdır. Bu tür projeleri yaparsak, Ankara’nın sosyal kültürel değerini ortaya çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sema Demir, "Ulus örnekleminde Ankara, kültürel değerleri ve içerikleriyle yaratıcı şehir olabilir mi?", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyithan Ahmet Ateş, "Tarih ve kültürü yeniden keşfetmede teknolojinin yeri", Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, "UNESCO dünya mirası çerçevesinde Anadolu'nun kültür ve tarihi nasıl değerlendirilir?", Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Tarihi miraslarımızı korumak için yapılması gerekenler" konularında sunum yaptı.

Ayrıca tezhip sanatçısı Doç. Dr. Münevver Üçer ve Doç. Dr. Kaya Üçer de Anadolu'daki sanat eserleri hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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