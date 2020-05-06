Doğalgaz faturaları için 'iade' açıklaması

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, katıldığı canlı yayında 'doğalgaz faturaları iade edilecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Yılmaz, "Bunları tahsil ettilerse, bunları aboneye iade edecekler. Ya da gelecek ay mahsup edecekler" dedi.

İstanbul'da doğalgaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlattı.

EPDK BAŞKANI: İADE EDECEKLER

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında "Bunları tahsil ettilerse, bunları aboneye iade edecekler. Ya da gelecek ay mahsup edecekler aksi takdirde de biz bunun takipçisi olacağız ve bunu kendi kararımızla iade ettirip; o zaman cezaya da muhatap olurlar. Şimdi soruşturma başlattık. Biz bütün şirketin kayıtlarını isteyeceğiz. Siz kaç tane abonemize; çünkü 6 milyon abone var. Sen 6 milyon abonenin hepsine bunu yaptıysan korkunç bir finans yüküyle karşı karşıya kalacak tüketicilerimiz." dedi.

EPDK Başkanı'nın açıklamalarından notlar;

(İGDAŞ soruşturması hakkında) Geçen hafta yoğun bir şikayet almaya başladık. Faturaların yüzde 50'yi geçen oranlarda kabarık faturaların olduğu yönünde bize vatandaşlardan yoğun şikayet geldi. Biz buna kayıtsız kalamazdık. Biz bu faturaları inceleyince hakikaten bir takım bulgular bulduk. Bunlar şunlardı; ortalama 30 gün içinde okunması gereken fatura okunmamış. 50'nci 45'inci günde okunan faturalar var. Vatandaşımız bütçesini 30 güne ayarlamışken bakıyor ki yüzde 50 daha fazla var.

"İNCELEYİNCE ŞOKA UĞRADIK"

Vatandaşların bu konudaki güveninin suistimali söz konusu. Ben 18 senedir bu sektörün içindeyim. İlk kez böyle bir şey oluyor. Bizim burada çok katı, sıkı kurallarımız var. Ve dağıtım şirketlerimiz bunu uygularlar. İGDAŞ, Türkiye'de en çok abone sahibi olan şirketimiz. Sektörün öncülerinden. Biz İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Dolayısıyla bu incelemeleri yaptığımızda hakikaten şoka uğradık, şaşırdık. Çünkü böyle tüketiciye 30 günde kesmen gereken faturayı 45'inci günde tahakkuk ettirdiğinde insanların bütçesini sarsmış olacağız. Orada çalışan personelin maaşı bile o faturanın içindedir. Ortalama 30 günde okunacak şekilde, o personelin çalışması ona göre ayarlanır. Ama bu yapılmamış.

Bu süreç başlamadan önce hemen şu kararı aldık. Eğer ola ki pandemi döneminde okuma sıkıntısı yaşayabiliriz. Neticede virüsle mücadele ciddi biri iştir. Burada şunu yapacağız. 25 ve 30'uncu gün okuyamıyorsak; 2018'de aynı meskende yapılan tüketimin ortalamasını alarak kimse mağdur olmadan tahakkuk edeceğiz.

TÜKETİCİ BAŞVURU MERKEZ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Pandemi ya da sokağa çıkma yasağı bahaneleri ileri sürerlerse bu geçerli değil. EPDK bununla ilgili de bir düzenleme yaptı. Bir önceki yılın aynı döneme ait tüketiminin ortalamasını tahakkuk ettirebilirlerdi" dedi. Vatandaşlar da gelen faturalardan şikayet etti.

35 GÜNDE OKUNMASI GEREKEN FATURA 40 GÜNÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) İstanbul'dan gelen yüksek fatura şikayetlerinin tek tek incelendiği ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğinin tespit edildiği açıklandı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise vatandaşlardan bu konuda çok sayıda şikayet aldığını belirterek, "Azami 35 günde okunması gereken faturaların 40 günün üzerine çıkarılarak okunması ile dağıtım şirketi abonelere yüksek faturalar gönderdi. Okunma süresinin uzunluğu ile birlikte faturalar da kabardı. Bu nedenle tepki gösteren aboneler de EPDK'ya şikayet yağdırdılar. EPDK'da incelemeye aldı. Mevzuata aykırı okuma gün sayısına riayet edilmediğinden ve daha uzun süreli okuma yapıldığı için yüksek fatura çıkaran dağıtım şirketine bir yaptırım uygulanacak. Bu noktada esas olan bu yüksek faturaları ödeyemeyen abonelerin hizmetinin kesilip kesilmeyeceğidir" dedi.

YÜKSEK FATURALAR NE OLACAK?

Dağıtım şirketlerinin pandemi sürecini ya da sokağa çıkma yasağını bahane edemeyeceklerini ifade ederek Ağaoğlu, "Mevzuat açık, 35 gün aşılmışsa şirketin aboneye ödeme kolaylığı sağlaması lazım. Dağıtım şirketleri 'sokağa çıkma yasağı vardı ya da pendemiden dolayı oldu' derlerse bununla ilgili mazeretleri geçerli değil. Pandemi ya da sokağa çıkma yasağı bahaneleri ileri sürerlerse bu geçerli değil. EPDK bununla ilgili de bir düzenleme yaptı. Bir önceki yılın aynı döneme ait tüketiminin ortalamasını tahakkuk ettirebilirlerdi. Bu yüzden tüketici olarak beklentimiz 35 günü üzerinde okuma yapıldıysa mutlaka o abonelerin faturalarını ödemelerine faizsiz bir kolaylık getirilmesi gerekir" diye konuştu.

"TÜM YILLARIN EN YÜKSEK FATURASINI ÖDEDİK DİYEBİLİRİM"

Doğal gaz faturası 600 lira gelen Fatih Kesgün, "İlk defa bu tutarda bir fatura geldi bize. Normalde bunun yarısı bile gelmiyordu. Fakat normalde faturaya bile bakmam, otomatik ödemedir. Fiyatı görünce şaşırdım. Baktığımda 41 günlük olmuş. Benim bildiğim kadarıyla da 35 günü geçmemesi gerekiyor. Bu konuda yetkililerin bu zamanda hassasiyet göstermesi gerekiyor" dedi.

Vatandaşlardan İmam Yarar ise "Tüm yılların en yüksek faturasını ödedik diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır doğal gaz kullanıyoruz. Aynı ev, aynı büyüklükte. Faturanın detayına bakmadık ama şaşırdım görünce. 400 lira büyük para. Bir pandemi dönemi yaşıyoruz, faturaların erteleneceğine dair söylentiler vardı. Ertelenmediği gibi çok yüksek geldiö dedi. Bir başka kişi ise, "Havalar sıcak olduğu için yakmadığımız halde yüksek geldi. Eski faturalara göre çok yüksekti. Şikayetçi olmayı düşünüyoruz ama ne çıkar bilmiyoruz" diye konuştu.