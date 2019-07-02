Doğan Medya'yı satın alan Demirören Medya satılıyor

24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde Aydın Doğan'a ait Doğan Medya'yı satın alan Demirören Medya'nın şimdi de Turkuvaz Medya’ya satılacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde Doğan Medya'yı satın alan Demirören Medya Grubu'nun satılacağı iddia edildi. Demirören Medya’nın tüm yayın organlarıyla birlikte Turkuvaz Medya’ya satılıyor.

Medyaradar’ın haberine göre, Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı satın almasından ardından bu yana personel maaşlarını her ay bankadan kredi çekerek ödüyor.

ATV, A haber, A Para, Sabah Gazetesi gibi çok sayıda yayın organına sahip olan Turkuvaz Medya Demirören Medya’yı da bünyesine katarsa medya tarihinin en büyük tekelini kurmuş olacak.

Turkuvaz Medya’nın CNN TÜRK, Kanal D ve diğer yayın organlarını elindekilerle birlikte 5. Levent’te yaptırdığı medya kompleksine taşıyacağı da söylentiler arasında yer alıyor.