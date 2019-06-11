  • BIST 94.340
  • Altın 246,236
  • Dolar 5,7741
  • Euro 6,5362
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
SON DAKİKAEge Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot battı: Çok sayıda ölü var
» »

Doğaseverden duygulandıran davranış

Doğaseverden duygulandıran davranış
Osmaniyeli doğasever Dilfiruz Serap Gökçek, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın imdadına yetişerek kendi suyunu kaplumbağaya içirdi.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Sağanak yağış nedeni ile Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti
Sağanak yağış nedeni ile Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti
Lunaparkta dehşet: 28 kişi yaralandı!
Lunaparkta dehşet: 28 kişi yaralandı!
İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi
İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi
Ünlü Rapçilerin acı günü: Ceza ve Ayben babalarını kaybetti
Ünlü Rapçilerin acı günü: Ceza ve Ayben babalarını kaybetti
60 saniyede bugün (07 Haziran 2019)
60 saniyede bugün (07 Haziran 2019)
60 saniyede bugün (05 Haziran 2019)
60 saniyede bugün (05 Haziran 2019)
Son Eklenen Videolar
Ömer Döngeloğlu'ndan ibretlik sohbet: İşimiz Gücümüz Gösteriş Müslümanlığı Oldu
Ömer Döngeloğlu'ndan ibretlik sohbet: İşimiz Gücümüz Gösteriş Müslümanlığı Oldu
İnci kefalinin tersine yolculuğu büyülüyor
İnci kefalinin tersine yolculuğu büyülüyor
Tatilde adrenalin tutkunları uçaktan paraşütle atladı
Tatilde adrenalin tutkunları uçaktan paraşütle atladı
İftara giden aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
İftara giden aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Skandal görüntüler: Anne gözaltına alındı
Skandal görüntüler: Anne gözaltına alındı
Beyaz Akdeniz foku Bodrum'u mesken tuttu
Beyaz Akdeniz foku Bodrum'u mesken tuttu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti