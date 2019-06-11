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Doğaseverden duygulandıran davranış
Doğaseverden duygulandıran davranış
Osmaniyeli doğasever Dilfiruz Serap Gökçek, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın imdadına yetişerek kendi suyunu kaplumbağaya içirdi.
11 Haziran 2019 Salı 09:51
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.