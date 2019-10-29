Doğaseverler 'yeryüzü cenneti Nemrut'a tırmandı

Bitlis'teki dağcılar ve doğaseverler, sonbahar renklerine bürünen 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı'na tırmanarak Nemrut Krater Gölü'nün muhteşem manzarasında fotoğraf çektirdi.

Bitlis'teki dağcılar ve doğaseverler, sonbahar renklerine bürünen 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Vadi Doğa ve Spor Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında bir araya gelen 60 doğasever, 3 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Burada kahvaltı yapan doğaseverler, daha sonra Nemrut Krater Gölü ile yeşil, sarı ve turuncunun tüm tonlarının bir arada görülebildiği manzarada fotoğraf çektirdi.

Doğaseverler, Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayı yavrularını da besledi.

Vadi Doğa ve Spor Kulübü Bitlis Temsilcisi Abidin Araboğa, öğrencilerin de aralarında bulunduğu grupla Nemrut Dağı'na tırmandıklarını söyledi.

Zirvede kahvaltı yaptıktan sonra halay çekerek güzel zaman geçirdiklerini belirten Araboğa, şöyle konuştu:

"Memleketimizin güzelliklerini tanımak, tanıtmak ve bir yerlere getirmek istiyoruz. Bu tür etkinlikleri sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Gençleri kahve köşelerinden ve dedikodulardan uzak tutuyoruz. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı krater gölü ile doğal güzellikleri Bitlis'te, ancak pek bilinmiyor. Dağcılar olarak elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Herkesin gelip buraları görmelerini istiyoruz."

5 yıldır otostopla Türkiye'yi gezen Menaf Ece, Vadi Doğa Spor Kulübü sayesinde bugün Nemrut'un zirvesine çıktığını, uçurumun kenarında kahvaltı yaptığını anlattı.

Ece, herkesin bölgedeki eşsiz güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirerek, doğaseverleri kente davet etti.

Fotoğraf sanatçısı Eylem Şengül de "Yürüyüş çok zevkli ve eğlenceliydi. Fotoğraf sanatçılarının istediği herşey burada var. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.