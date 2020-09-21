Doğayla buluşturuluyor

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Nallıhan ve Afyonkarahisar Şuhut'taki Anadolu yaban koyunu üretme istasyonlarında yetiştirilen koyunlar doğal yaşam ortamlarına bırakılmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; DKMP Genel Müdürlüğü nesli tehlike altında olan Anadolu yaban koyunu için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Konya Bozdağ, Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar Şuhut’ta bulunan üretme istasyonlarında Anadolu yaban koyunu yetiştiriliyor. Dünya üzerinde sadece Türkiye'de yaşayan ve endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları, üretildikten sonra GPS’li uydu vericisi takılarak uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. Koyunlar uydu vericisiyla 7 gün 24 saat takip edilerek korunuyor.

55 YABAN KOYUNU DOĞAYA BIRAKILDI

Geçtiğimiz günlerde Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 27 adet Anadolu yaban koyunu Eskişehir’de, yine aynı istasyonda yetiştirilen 28 adet koyun da Kahramanmaraş’ta kendileri için uygun olan yaşam alanlarına bırakıldı. Endemik bir tür olması ve nesli tehlike altında bulunması sebebiyle Merkez Av Komisyonu Kararı gereğince koruma altında olan Anadolu yaban koyununu avlayanlara idari para cezasının yanı sıra 245 bin 160 TL tazminat cezası uygulanıyor.