Doğu Akdeniz sahilleri fotoğraf çekimlerinde dış mekanın adresi oluyor

Adana ve Mersin sahilleri, doğal güzelliği, kumlu plajları ve gün batımı sırasında sunduğu eşsiz manzarayla dünyaevine giren çiftlerin albüm çekimlerini yaptırdığı başlıca mekanlar arasında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme süreciyle başlayan düğünler dolayısıyla fotoğraf çekimlerini dış mekanlarda yapmak isteyen çiftler, Doğu Akdeniz sahillerini tercih ediyor.

Adana'da çiftler, düğün ve nişan dış çekimleri için kente yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Karataş ilçesine gidiyor. Çiftler, "kum tepesi" olarak adlandırılan ve çöl kumlarını andırmasından dolayı sıklıkla tercih edilen sahilde albüm çekimlerini yaptırıyor.

Sahilin farklı noktalarına da giden çiftler, keyifli dakikalar geçirdikleri deniz kıyısında, gün batımında oluşan eşsiz manzarada fotoğraf çektiriyor. Fotoğrafçılar da sahilde gün batımında en iyi kareyi çekebilmek ve çiftlerin en mutlu anlarını kayıt altına almak için çalışıyor.

Mersin'de de 321 kilometrelik sahil şeridinin eşsiz doğal güzellikler sunduğu çok sayıda noktada, çiftlerin dış çekimleri yapılıyor. Özellikle Silifke ilçesi Dalyan mevkisindeki kumsal, dünyaevine giren çiftlerin başlıca tercihleri arasında yer alıyor.

"Sahil çekim için mükemmel"

Fotoğrafçı Yasin Yıldırım, AA muhabirine, fotoğraf çekimleri için Adana'nın Karataş ilçesine gittiklerini söyledi.

Karataş'ta 3 farklı mekanda fotoğraf çekimi yaptıklarını belirten Yıldırım, "Ormanlık alanda fotoğraf çekimine başlıyoruz. Daha sonra 'kum tepesi' dediğimiz yer var, oraya gidiyoruz. Kum tepesi biraz daha Dubai, Arabistan tarafını andırıyor. Bir devemiz yok, belki onu da getirirler yakında. Gayet güzel bir mekan." dedi.

Yıldırım, sahilde gün batımı çekimleriyle albüm fotoğraflarına devam ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"En çok çekim yaptığımız yer sahil. Sahil, çekim için mükemmel. Kayalıkların olduğu bir yer var. Arkasında da kumsal var. Bu kumsal hafta içi genelde çok kalabalık olmuyor. Tatile gelen insanlar da bize saygı gösterip diğer alana doğru gidiyorlar. Bu da bizim işimize geliyor. İnsanlar da bize gerçekten yardımcı oluyor. Yaklaşık 10 yıldır bütün fotoğrafçılar buraya geliyor, çekim yapıyorlar. Her gün buradayız. Gün batımının en güzel alındığı yerlerden birisi Karataş. Gerçekten güzel bir yer. Gayet iyi bir çekim yeri. Gaziantep'ten, Mersin'den gelenler var. Bugün bir arkadaşımız Mersin'den geldi. Mersin'de de deniz var ama gün batımı alabilmek için Silifke ilçesine kadar gidiyorlar. Bizim için bulunmaz bir nimet burası."

Serap Varlı da sahilde eşiyle fotoğraf çekimi yaptırdıklarını belirterek, "Karataş ilçesinin denizinin görselliği daha iyi. Bu nedenle fotoğraf çekimi için burayı tercih ettik. 'Kum tepesi' için 'Dubai Adana'ya gelmiş' diyebiliriz. Kumun görüntüsü görülmeye değer. Orada muhteşem pozlar yakalayabildik. Sahil fotoğraf açısından güzel bir yer. Tabii ki buralar mükemmel." diye konuştu.

Mersin'de de sahil bandı çiftleri ağırlıyor

"Doğu Akdeniz'in incisi" Mersin'de fotoğrafçılık yapan Onur Çevirme de dış çekimlerde sahilleri sıkça kullandıklarını ifade etti.

Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken bir kent olduğuna değinen Çevirme, "Her yer stüdyo gibi. Buralar birçok çiftin dış çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Bu kentte bu işi yaptığımız için çok şanslıyız. Geri dönüşler çok güzel oluyor. Müşteri memnuniyetine göre çalışıyoruz. Sahilde çektiğimiz fotoğraflar daha güzel çıkıyor. Mersin'in doğa güzellikleri bizi besliyor." diye konuştu.

Fotoğrafçı Mehmet İnce de Mersin'de çok sayıda alanda dış çekim yaptıklarını, kentin fotoğrafçıları bu açıdan tatmin ettiğini anlattı.

Dış çekimini Mersin'de yaptıranları "çok şanslılar" şeklinde niteleyen İnce, şöyle devam etti:

"Doğası, tarihi, gün batımı... Mersin'de çekimlerimiz çok rahat oluyor. Kentin çok uzun sahil şeridi var. Bu bize fazla alan sağlıyor. Her yerin ayrı güzelliği var. Mersin doğal güzelliğiyle bir cennet. Ankara'dan, Konya'dan gelip bu doğa güzelliğinde çekim yaptırıyorlar. Mersin'in tarihi, doğası, denizi ve gün batımında yeterli fotoğrafı elde ediyoruz. Doğu Akdeniz sahilleri bizim için bir çekim platosu oldu. Çok sayıda şehirde elde edilemeyecek güzel görselleri burada elde ediyorsunuz."

Eşiyle dış çekimini sahilde yaptıran Adile Taşdemir de Mersin'in paha biçilemez bir doğal güzelliğinin bulunduğunu aktararak, eğlenceli zaman geçirdiklerini kaydetti.

Mustafa Taşdemir de Mersin sahilinde çekim yaptırmaktan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Sahillerimizin dünyada eşi benzeri yok. Birçok ülkede bu derece naif ve güzel mekanlar yok. Halkımız özen göstermeli. Akdeniz sahillerinden memnunum. Burada güzel bir anı olacak." ifadesini kullandı.