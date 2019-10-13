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Doğu Akdeniz'de mutfaklar yardımlaşmayla lezzetleniyor

Hatay'da kış için hazırlıklarını sürdüren ev kadınları, salçadan turşuya, üzüm reçelinden tuzlu yoğurda, kurutmalık patlıcan fasulye ve kabağa kadar çeşitli ürünleri imece usulüyle hazırlıyor
Doğu Akdeniz'de mutfaklar yardımlaşmayla lezzetleniyor

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da kadınlar, mutfaklarına lezzet katan yiyecekleri imece usulü hazırlıyor.

Sebzelerin yoğun olarak yetiştiği dönemlerde kış hazırlıklarını arttıran ev kadınları, Doğu Akdeniz'in lezzetlerini her mevsim tatmak için hummalı bir çalışma içerisine giriyor. Belirli dönemlerde komşularının evinde toplanan kadınlar, imece usulüyle evlerinin eksiklerini gideriyor.

Öncelikle Akdeniz mutfağında önemli yer tutan salça yapımına ağırlık veren kadınlar, tarlalardan toplanan kırmızı biberleri kurutarak başladıkları zahmetli mesailerini el birliğiyle tamamlıyor.

Bağlardan toplanan üzümlerden reçeller hazırlayan kadınlar, patlıcan, biber, fasulye ve kabak gibi sebzeler kurutuyor, yaptıkları tuzlu yoğurtları ise cam kavanozlara doldurarak kış için saklıyor.

"Yaptığımız tüm yiyecekler doğal"

Halime Demirci, el birliğiyle mutfaklarına lezzet kattıklarını söyledi.

Kış aylarında tükettikleri yiyecekleri hazırladıklarını dile getiren Demirci," Komşularımızın yardımlarıyla salçadan turşuya, üzüm reçelinden tuzlu yoğurda, kurutmalık patlıcan, fasulye ve kabağa kadar çeşitli ürünleri hep birlikte yapıyoruz. Tabii hepsi emek istiyor. Emeksiz bir şey olmaz. Şimdi zahmetini çekiyoruz ancak kışın da doya doya yiyoruz. Yaptığımız tüm yiyecekler doğal." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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