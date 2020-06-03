  • BIST 108.587
  • Altın 371,445
  • Dolar 6,7235
  • Euro 7,5372
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, akşama kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) etkili olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ağrı'da 7, Erzurum'da 8, Ardahan'da 9, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da 23, Kars'ta 21, Erzurum’da 20 derece olması bekleniyor.

Bölgede fırtına nedeniyle olası çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli davranması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna kulübü Karpaty 14 gün tecrit altında kalacak03 Haziran 2020 Çarşamba 10:58
  • Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı03 Haziran 2020 Çarşamba 10:42
  • Bakan Varank: 47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz03 Haziran 2020 Çarşamba 10:38
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hafter bu savaşı kazanamaz03 Haziran 2020 Çarşamba 10:19
  • Efsane boksör Muhammed Ali'nin belgeseli bugün TRT Spor'dan yayınlanacak03 Haziran 2020 Çarşamba 10:05
  • İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor03 Haziran 2020 Çarşamba 10:04
  • Azerbaycan ile vizeleri kaldıran anlaşma onaylandı03 Haziran 2020 Çarşamba 10:03
  • Libya’dan son dakika açıklaması: Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı03 Haziran 2020 Çarşamba 09:52
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 3 HAZİRAN03 Haziran 2020 Çarşamba 09:28
  • Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ama sebep korona değil terör!03 Haziran 2020 Çarşamba 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti