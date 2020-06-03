Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, akşama kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) etkili olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ağrı'da 7, Erzurum'da 8, Ardahan'da 9, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da 23, Kars'ta 21, Erzurum’da 20 derece olması bekleniyor.

Bölgede fırtına nedeniyle olası çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli davranması gerekiyor.