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Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevresinde aralıklı kar yağışı görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 14, Ağrı ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 9, Tunceli'de 3, Iğdır'da 2 ve Erzincan'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 5, Iğdır'da 3, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Ardahan'da 5, Kars ve Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 12, Erzurum'da 7, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 30 santimetre ölçüldü.

Bölgede gece ve sabah yer yer buzlanma ile donun yanı sıra pus beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Ardahan

Ardahan'da soğuk havanın yanı sıra yoğun sis etkili oluyor.

Göle ilçesi Yüksel Delibalta Caddesi'nde şebekeden sızan suyun donması sonucu dev buz kütlesi oluştu. İlçede kırağı tutan ağaçlar ise güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan-Göle kara yolunun Ovapınar mevkisinde de yiyecek arayan kurt görüntülendi.

Iğdır

Iğdır'da Aras Dağları'nın üzeri sisle kaplandı. Bölgede etkili olan sis, AA muhabirlerince drone ile havadan görüntülendi.

Yüksek kesimli köylerde yaşayan vatandaşlar ise zor kış koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Kars

Kars'ta kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçları üzerinde biriken karları temizledi. Şehir merkezinde Kars Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar branda ve örtü sererek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Erzurum

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle süs havuzları dondu.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar buzla kaplı kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Kent sakinleri, araçlarını, üzerine battaniye örterek soğuktan korudu.

Tunceli

Tunceli genelinde aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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