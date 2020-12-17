Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 11 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğince 17 ilden ocak-kasım döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyar 844 milyon 777 bin dolara ulaştı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-kasım döneminde yaptığı ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyar 844 milyon 777 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten ocak-kasım döneminde 193 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl 11 ayda 1 milyar 676 milyon 780 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu seneki 11 aylık dış satımı, Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 10,02 artarak 1 milyar 844 milyon 777 dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasımda en çok ihracat sanayi ve tarım alanından

Geçen yıl ocak-kasım aylarında 1 milyar 295 milyon 423 bin dolarlık sanayi, 291 milyon 995 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 4,89'luk artışla 1 milyar 358 milyon 769 bin dolarlık, tarımda yüzde 38,27'lik artışla 403 milyon 749 bin dolarlık dış satıma imza attı. Madencilik sektörünün 11 aylık ihracatı ise 82 milyon 258 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın 11 ayında en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 226 milyon 655 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 205 milyon 612 bin dolarla makine, 198 milyon 716 bin dolarla hazır giyim izledi.

Aynı dönemde DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 36 milyon 557 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 130 milyon 338 bin dolar, sebze ve meyveden 40 milyon 857 bin dolar gelir elde etti.

En çok ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin ocak-kasım aylarındaki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 458 milyon 570 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 122 milyon 828 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 109 milyon 41 bin dolarla Almanya, 88 milyon 882 bin dolarla İran ve 54 milyon 186 bin dolar ile Libya takip etti.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiği dönemde pandemiye rağmen ihracatın aksamadan devam ettiğini ve bu doğrultuda çok yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

DAİB'in ihracatının yükselişte olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Tanrıver, "Pandemiden dolayı mart, nisan ve mayıs aylarında ihracatımız düşükken, geri kalan aylarda ihracatımızın aksamadan devam etmesi çok önemli. İhracatçılarımızın dinamik yapısı sayesinde dünya piyasalarındaki belirsizliği lehimize çevirerek pandeminin ihracatımız üzerindeki olumsuz etkisini giderdik. 2020 yılını Birlik olarak bu zor koşullarda yüzde 8-9 artışla kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tanrıver, zor koşullarda büyük gayret gösteren ihracatçıları tebrik ederek, 2021 yılında bölge ve ülke olarak çok daha iyi ihracat rakamları, çok daha büyük ihracat imkanları yakalayacaklarını sözlerine ekledi.​