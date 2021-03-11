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Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü

Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu.
Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte, soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kentte, sabah saatlerinde sürücüler cadde ve sokakların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf ise sabah saatlerinde kürek ve fırça yardımıyla iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Belediye ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Beyaza bürüne tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu.

Kar ve tipi nedeniyle 27 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kars
Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Beyaza bürünen Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde güzel manzaralar oluştu.

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli
Tunceli'de de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimler ile Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerinde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışıyla yeniden beyaza bürünen ilçelerde vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Ardahan
Ardahan'da da Çıldır Gölü çevresi kar yağışıyla beyaza büründü.

Buzla kaplı gölün kar örtüsüyle bütünleşmesiyle manzara dikkat çekici hale geldi.

Bölgede kar yağışı sürecek
Bu arada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinde kuvvetli kar görülecek.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 7, Erzurum ve Ağrı'da sıfır, Iğdır'da 6, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 7, Iğdır'da 5, Ardahan ve Kars'ta 4, Erzurum ve Ağrı'da 3 olması bekleniyor.

Son yağışlarla kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Palandöken'de 135, Sarıkamış'ta 97 ve Konaklı'da 75 santimetreye çıktı.

Bölgede vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

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