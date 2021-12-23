  • BIST 1.836,73
  • Altın 677.55611
  • Dolar 11.7654
  • Euro 13.3692
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -10 °C
»

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu. Bitlis'te öğle ile akşam saatleri arasında, Van ve Hakkari'de de öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, batı ve kuzeyden orta kuvvette, Van'ın güneyi ile Hakkari'de ise aralıklı kuvvetli, Van Gölü'nde ise 4-6 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Muş’ta 3, Bitlis’te 4 ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor.

Dik yamaçlarda çığ riski var
Bölgede hava sıcaklığının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riskine ve kuvvetli buzlanma ile don dolayısıyla ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyonet, TIR'a çarptı: Anne ve kızı öldü, 5 yaralı23 Aralık 2021 Perşembe 09:45
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı23 Aralık 2021 Perşembe 09:42
  • Erdoğan: Kudüs'te tüm inanç gruplarının hassasiyetlerini gözetecek bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum23 Aralık 2021 Perşembe 09:35
  • Grevdeki işçilerden CHP Bakırköy İlçe Başkanlığında 'bekleme eylemi'23 Aralık 2021 Perşembe 09:30
  • Türkiye'den Madagaskar’daki gemi kazası için taziye mesajı23 Aralık 2021 Perşembe 09:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk'i kabul etti23 Aralık 2021 Perşembe 09:28
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yalanın, gerçeğin yerini aldığı hakikat ötesi bir dönemden geçiyoruz23 Aralık 2021 Perşembe 09:26
  • Sağlık Bakanlığı 40 müfettiş yardımcısı alacak23 Aralık 2021 Perşembe 09:26
  • Bakırköy Belediyesi işçileri eylemlerini CHP İlçe Binasına taşıdı22 Aralık 2021 Çarşamba 22:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti22 Aralık 2021 Çarşamba 20:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti