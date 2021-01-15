  • BIST 1.539
  • Altın 440,748
  • Dolar 7,3923
  • Euro 8,9631
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 4 °C
»

Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve karlı olacak. Yağışlar, Muş ile Bitlis'in batı ve güney kesimleri ile Hakkari çevrelerinde etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı bölgede, rüzgar güneyli yönlerden saatte 50-70 kilometre kuvvetinde esecek.

Yüksek kesimlerde fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Van'da 3, Bitlis'te 0, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4 ve Hakkari'de 1 derece olması tahmin ediliyor.

Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle tipi, buzlanma, don ve görüş mesafesinde düşme, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist Suriye sınırında yakalandı15 Ocak 2021 Cuma 11:08
  • Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: Babamın öldüğünü sonradan öğrendim15 Ocak 2021 Cuma 11:05
  • '1'inci Kılıçarslan'ın mezarının bulunmasında İbnü'l Ezrak, en önemli kaynak'15 Ocak 2021 Cuma 11:03
  • Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve yağış uyarısı15 Ocak 2021 Cuma 10:52
  • Bursa'da kar yağışı15 Ocak 2021 Cuma 10:52
  • Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor15 Ocak 2021 Cuma 10:51
  • Bu sabah peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı15 Ocak 2021 Cuma 10:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı15 Ocak 2021 Cuma 10:03
  • Başkentte Polis Memurluğu Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı15 Ocak 2021 Cuma 10:00
  • Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile Edirne 'meşhur ayazına' kavuştu15 Ocak 2021 Cuma 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti