  • BIST 1.500
  • Altın 412,152
  • Dolar 7,3299
  • Euro 8,8238
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısında bulunuldu.
Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Kar yağışının etkili olacağı bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 3, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köye ulaşım sağlanamıyor
Muş ve ilçelerinin yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan kar nedeniyle Muş merkezde 26, Bulanık 15, Malazgirt 14 ve Varto ilçesinde 10 köy olmak üzere 65 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. 

Ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Rençber, ayrıca acil durumlar için bir ekibin de hazır bekletildiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz01 Mart 2021 Pazartesi 11:15
  • Turizm sektöründe İngilizlerin Türkiye'ye talebinin artması bekleniyor01 Mart 2021 Pazartesi 11:15
  • Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii 'kamuyu endişeye sevk edecek açıklama yapmak veya söylenti yaymakla' suçlandı01 Mart 2021 Pazartesi 10:41
  • Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan jandarma trafik tim komutanını arama çalışmaları sürüyor01 Mart 2021 Pazartesi 10:37
  • Arnavutköy'de fabrikada patlama01 Mart 2021 Pazartesi 10:13
  • Fransa'nın Müslümanlara yönelik tutumuna karşı 'Uluslararası Fransız Mallarına Boykot Konferansı' düzenlendi01 Mart 2021 Pazartesi 09:49
  • Yunan basını, Akdeniz'de hidrokarbon ihalesine çıkan Mısır'ın 'Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktığını' yazdı01 Mart 2021 Pazartesi 09:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı yarın açıklayacak01 Mart 2021 Pazartesi 09:48
  • Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek01 Mart 2021 Pazartesi 09:31
  • Kısıtlamanın son dakikalarında 10 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; 15 bin 907 TL ceza uygulandı01 Mart 2021 Pazartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti