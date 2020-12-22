  • BIST 1.398
  • Altın 460,813
  • Dolar 7,6654
  • Euro 9,3623
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 2 °C
»

Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için kar uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, akşam saatlerinde Muş ve Bitlis'in güney kesimlerinde yağışlar etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde rüzgar kuzeyli yönlerden 10-30 kilometre kuvvetinde esecek, hava çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş’ta 5, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile pus ve sis beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası: Çaldıkları televizyonları yola atıp kaçtılar22 Aralık 2020 Salı 10:28
  • DSİ Genel Müdürü Yıldız: 2021'de 394 tesisi milletin hizmetine sunacağız22 Aralık 2020 Salı 10:01
  • Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı22 Aralık 2020 Salı 10:01
  • Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı22 Aralık 2020 Salı 10:00
  • Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza22 Aralık 2020 Salı 09:49
  • FAO uyardı: Akdeniz ve Karadeniz'deki avcılığın 230 bin tonu ıskarta22 Aralık 2020 Salı 09:47
  • Pınar Gültekin cinayetinde, bugün olay yerinde keşif yapılacak22 Aralık 2020 Salı 09:46
  • Kısıtlamada dışarı çıkıp aşırı alkolden bayılan kişiye 900 lira ceza22 Aralık 2020 Salı 09:45
  • Kuva-yi Milliye Başkanı sokakta ölü bulundu22 Aralık 2020 Salı 09:44
  • 2040'a kadar en büyük risk 'biyolojik tehlike' 'siber tehditler' ve 'uzay çatışması' olarak görülüyor22 Aralık 2020 Salı 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti