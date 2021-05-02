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Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak başlayacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da sıfırın altında olmak üzere 1, Erzurum'da 2, Kars'ta 4, Ağrı ve Erzincan'da 8, Iğdır'da 13 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 25, Iğdır'da 23, Ağrı ve Erzurum'da 20, Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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