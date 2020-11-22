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Doğu Anadolu'da 5 ilde kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.
Doğu Anadolu'da 5 ilde kar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olması öngörülüyor. 

Sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 10, Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Ağrı'da 3 ve Erzurum'da 2 derece olması bekleniyor

Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kardan dolayı beyaza bürünen doğada yaban hayvanları yiyecek aradı.

Soğuk nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu, bazı iş yerleri ve araçların camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kars-Erzurum kara yolunda kar küreme, Sarıkamış Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Karla kaplı ağaçlarda yiyecek arayan kuşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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