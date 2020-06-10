  • BIST 110.174
  • Altın 374,622
  • Dolar 6,7814
  • Euro 7,7032
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.
Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Erzincan'da 15, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı ve Ardahan'da 27, Kars ve Erzurum'da 26 derece olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor10 Haziran 2020 Çarşamba 10:29
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruldu10 Haziran 2020 Çarşamba 10:27
  • İşsizlik rakamları açıklandı!10 Haziran 2020 Çarşamba 10:07
  • TCDD Taşımacılık AŞ sözleşmeli personel alacak10 Haziran 2020 Çarşamba 09:52
  • Yenilenen Resmi Yazışma yönetmeliğinde 'elektronik ortam' vurgusu10 Haziran 2020 Çarşamba 09:47
  • Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye'ye döndü10 Haziran 2020 Çarşamba 09:27
  • Bekçilerin yetkisi artıyor: Meclis'te kabul edildi10 Haziran 2020 Çarşamba 09:23
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Haziran 2020 Çarşamba 09:17
  • TBMM Genel Kurulunda Sayıştaya 5 yeni üye seçildi10 Haziran 2020 Çarşamba 09:16
  • ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı10 Haziran 2020 Çarşamba 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti