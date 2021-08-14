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Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak etkili olacak

Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanağın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Tunceli, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sağanağın Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzincan'da 29, Tunceli'de 27, Kars'ta 26, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

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