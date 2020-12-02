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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Bölgede başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzincan ve çevresinde, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Sabah saatlerinde yer yer pus, buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar ise güneyden hafif, zaman zaman kuvvette esecek.

Buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli ve Iğdır'da 2, Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars'ta 4 ve Erzurum'da 2, Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan ve Tunceli'de 10, Iğdır'da 8, Ağrı'da 7, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava
Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle arazilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, besiciler de hayvanlarını olumsuz hava koşullarına rağmen otlatmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte, vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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