  • BIST 1.545
  • Altın 442,001
  • Dolar 7,4061
  • Euro 8,9983
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
»

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle şadırvan, dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Iğdır
Iğdır'da dondurucu soğukların etkisiyle dere ve akarsular dondu.

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü.

Güzel manzaraların oluştuğu bölgede ekipler, bazı noktalarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Tuzluca ilçesindeki Göktaş Deresi de soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

Ağrı
Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin kapı kilitleri ve pencereleri buzla kaplandı.

Dere ve nehirlerin donduğu kentte, çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Ayrıca park halindeki çok sayıdaki tırın yakıt deposu dondu. Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırma uğraşı verdi.

Kars
Kars'ta da akarsu ve bazı barajların yüzeyi buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye ve halı örttü.

Belediye ekipleri de kaldırımlarda buz kırma çalışması yürüttü.

Ardahan
Ardahan'da ise kar ve soğuk havayı fırsat bilen çocuklar, kayak pistine çevirdikleri köy yollarında kızak kayarak doyasıya eğlendi.

Bağdeşen köyünde bir araya gelen çocuklar, ellerine aldıkları kızak ve bidonlarla dakikalarca köy içindeki yollarda kızak keyfi yaptı.

Çocukların dondurucu soğukta yaşadığı kızak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'25 Ocak 2021 Pazartesi 12:10
  • Macerasever turistlerin Artos Dağı'nın zirvesindeki kayak görüntüleri nefes kesti25 Ocak 2021 Pazartesi 12:09
  • 'Kamyon ezmiş gibi çok şiddetli ağrılar yaşadım'25 Ocak 2021 Pazartesi 12:09
  • Çin ve Hint askerlerinin sınırda yeniden çatıştığı iddia edildi25 Ocak 2021 Pazartesi 11:06
  • Somali'de ulusal ordu ile Jubaland askerleri çatışmaya başladı25 Ocak 2021 Pazartesi 11:05
  • Hollanda'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere polis müdahale etti25 Ocak 2021 Pazartesi 11:04
  • 3 günde 8 kez yangın çıkan bina sakinleri endişeli25 Ocak 2021 Pazartesi 10:47
  • Yaylada heyecanlandıran keşif: 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu25 Ocak 2021 Pazartesi 10:44
  • Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken yakalandı, “Annemi kurtarın” dedi25 Ocak 2021 Pazartesi 10:42
  • Kazadan sonra 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, sürücü hala bulunamadı 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti