Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle şadırvan, dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Iğdır

Iğdır'da dondurucu soğukların etkisiyle dere ve akarsular dondu.

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü.

Güzel manzaraların oluştuğu bölgede ekipler, bazı noktalarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Tuzluca ilçesindeki Göktaş Deresi de soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin kapı kilitleri ve pencereleri buzla kaplandı.

Dere ve nehirlerin donduğu kentte, çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Ayrıca park halindeki çok sayıdaki tırın yakıt deposu dondu. Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırma uğraşı verdi.

Kars

Kars'ta da akarsu ve bazı barajların yüzeyi buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye ve halı örttü.

Belediye ekipleri de kaldırımlarda buz kırma çalışması yürüttü.

Ardahan

Ardahan'da ise kar ve soğuk havayı fırsat bilen çocuklar, kayak pistine çevirdikleri köy yollarında kızak kayarak doyasıya eğlendi.

Bağdeşen köyünde bir araya gelen çocuklar, ellerine aldıkları kızak ve bidonlarla dakikalarca köy içindeki yollarda kızak keyfi yaptı.

Çocukların dondurucu soğukta yaşadığı kızak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.