Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor. Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Kent merkezindeki bazı şadırvanlar ile evlerin gider boruları soğuk hava nedeniyle dondu, araç camları buzla kaplandı. Ardahan'da soğuklar nedeniyle bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. İş yerlerinin camlarının buz tuttuğu kentte, kırağı tutan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu. Kentte yol ve kaldırımlarda oluşan buzlanmaların yanı sıra çeşmeler de dondu. Ağrı'da soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu. Şehir mezarlığında bulunan su deposunun çevresinde oluşan ve boyu 5 metreyi bulan buz sarkıtları güzel manzara oluşturdu. Vatandaşlar da araçlarının üstünü battaniye, halı ve naylonlarla örterek soğuğa karşı önlem aldı. Öte yandan belediye ekipleri, cadde ile sokaklardaki kar ve buz kütlelerini iş makineleriyle şehir dışına taşıyor. Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yüzeyi buzla kaplanan göl ve barajlarda güzel görüntülerin oluştuğu kentte, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışması başlattı. Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle Aras Nehri kısmen dondu, ağaçlar kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçlarını üzerine battaniye ve halı örterek soğuktan korumaya çalıştı.