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Doğu Anadolu'da gelecek hafta soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 25 Ekim'den itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.
Doğu Anadolu'da gelecek hafta soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren bölgede Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Bölgede hava sıcaklıklarının pazartesiden itibaren hafta ortasına kadar 4 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi ve salı günü beklenen yağışların bölge genelinde karla karışık yağmur, kar ve yer yer de yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

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