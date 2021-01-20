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Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.
Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor

Erzurum'da 6 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda süpürme, araç trafiğinin sağlanması için de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kentte, vatandaşlar da evlerinin önünü, karla kaplanan bacalar ile araçlarını temizledi.

Beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ile parklar da kar yağışıyla ilgi odağı oldu.

Soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars
Kars'ta dondurucu soğuğun etkisiyle yollarda buzlanma, bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yürüttü.

Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış-Kars demir yolu hattında kar temizleme çalışması başlatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ardahan
Ardahan'da da soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kentteki Kura Nehri'nin büyük bölümü buzla kaplanırken, Ardahan Köprüsü saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için belirli noktalara yem bıraktı.

Tunceli ve Ağrı
Tunceli'de kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle bazı dereler ve göletler buz tuttu.

Ekiplerin kent merkezindeki yüksek kesimlerde ve ilçelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ağrı'da da vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

Karla mücadele ekipleri, bazı bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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