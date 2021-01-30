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Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede aralıklı hafif kar yağışı etkisini sürdürecek.
Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklı hafif kar yağışı etkisini sürdürecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 11, Ağrı'da 6, Ardahan'da 5, Erzurum ve Iğdır'da 4, Tunceli'de 3 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 3, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3 ve Kars'ta 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 110, Sarıkamış'ta 57 ve Ergan'da 50 santimetre ölçüldü.

Sabah ve gece kuvvetli buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği, dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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