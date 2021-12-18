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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya devam edecek.
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Iğdır ve çevresinden karla karışık yağmurlu olması beklenen yağışların, bölgenin diğer yerlerinde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 1, Erzincan ve Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 5, Ağrı'da 3 ve Erzurum'da derece 2 ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 5, Ağrı'da 3, Erzurum ile Ardahan'da 2 ve Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 60, Ergan'da 29 ve Sarıkamış'ta 22 santimetre ölçüldü.

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