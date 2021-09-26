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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredecek.
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın, mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 25, Erzincan'da 24, Iğdır'da 23, Ağrı'da 19, Erzurum'da 18, Kars'ta 16, Ardahan'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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