Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Iğdır ve Erzincan'da 16 ve Tunceli'de 18 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 30, Ardahan'da 29 ve Kars'ta 28 derece olması bekleniyor.