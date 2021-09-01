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Doğu Anadolu'da sıcaklılar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
Doğu Anadolu'da sıcaklılar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif ara ara orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 37, Erzincan'da 35, Ağrı ve Erzurum'da 32, Kars'ta 31 ve Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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