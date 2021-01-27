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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle şehir merkezindeki çeşmeler, şadırvanlar, kırsaldaki dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda buz ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı
Ağrı'da ise dere, nehir ve göletler tamamen dondu.

Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, vatandaşlar araçlarının üstünü naylon ve battaniyelerle örttü.

Bina çatılarında metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, iş yerlerinin camları da buzla kaplandı.

Kars
Kars'ta da belediye ekipleri, cadde ve kaldırımdaki karları temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Vatandaşlar araçlarını soğuk havadan korumak için üzerine halı ve battaniye örttü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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