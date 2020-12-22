  • BIST 1.398
  • Altın 460,813
  • Dolar 7,6654
  • Euro 9,3623
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 2 °C
»

Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü

Erzurum, Kars, Ağrı ve Tunceli'de belediye ile karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü

Erzurum'da gece saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Yağışla beyaza bürünen kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı süpürdü. Vatandaşlar, karla kaplanan otomobillerini de temizledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Beyaz gelinliğini giyen kentin tarihi yapılarının ihtişamı arttı.

Tunceli
Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla kent merkezindeki yüksek kesimler ile Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri beyaza büründü.

Ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışma başlattı.

Ağrı
Ağrı'da da kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası beyaza bürünen kentte vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşlar iş yerlerinin önünü, belediye ekipleri de caddelerdeki kar birikintisini temizledi.

Kars
Kars'ta ise gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Beyaz örtüyle kaplanan kent manzaraları görenleri hayran bıraktı. 

6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Erzincan ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 2, Ağrı ve Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 30, Sarıkamış'ta 25, Konaklı'da 11 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede gece ve sabah pus, buzlanma don ve sis beklendiğinden sürücüleri ve yetkilileri dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa’da trafo patladı, mahalle elektriksiz kaldı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:34
  • Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı hastaneye kaldırıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:33
  • Siirt'te kan davalı aileler barıştırıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 20:37
  • Eski Bakan Günay'ın deniz keyfi21 Aralık 2020 Pazartesi 18:06
  • Mada Adası ve Kızıldağ Milli Parkı hayran bırakıyor21 Aralık 2020 Pazartesi 17:32
  • HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi21 Aralık 2020 Pazartesi 17:08
  • Koronavirüsten ölen eski belediye başkanı Atılgan, son yolculuğuna uğurlandı21 Aralık 2020 Pazartesi 17:06
  • Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü21 Aralık 2020 Pazartesi 17:03
  • Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı21 Aralık 2020 Pazartesi 17:03
  • Vanlı çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü21 Aralık 2020 Pazartesi 15:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti