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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 35, Iğdır ve Erzincan'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 27, Ardahan ve Kars'ta 26 derece olacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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