Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genellikle havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olacağı, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklıklar Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Tunceli'de 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 12 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 24, Iğdır'da 23, Ağrı ve Erzincan'da 20, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.