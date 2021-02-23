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Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü. Bölgede termometreler sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 16, Kars'ta 12, Ardahan'da 8, Erzincan'da 7, Iğdır'da 3 derece gösterdi.
Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı oldu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin de ise parçalı az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Erzurum'da 16, Kars'ta 12, Ardahan'da 8, Erzincan'da 7, Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 86 ve Konaklı'da 45 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

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