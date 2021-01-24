Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezleri ziyaretçilerini bekliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kayak merkezleri arasında bulunan Bingöl'deki 1600 metre pist uzunluğuna, 70 yatak kapasiteli otele, teleski ve telesiyeje sahip Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açılışı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek ve Elazığ'daki Hazarbaba kayak merkezleri kayak tutkunlarını bekliyor.

Bingöl'de yılın 6 ayında karı eksilmeyen 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde, devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi profesyonel ve amatör kayakçılar için pistleri, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle kayakseverlere keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Kayak sporu tutkunlarına kışın tatil keyfi yaşatan tesis, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede yer alıyor.

Bingöl'de 6 yıl önce hizmete giren tesis, kentin turizmine önemli katkı sağlarken, her yıl kayak festivali, paraşüt gösterileri ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Sezon açılışı yapılan merkeze Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın sevincini yaşıyor.

Kristal özellikli kaymaya müsait kara sahip

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, AA muhabirine, merkezin Doğu Anadolu Bölgesi'nin güzel ve nadir kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Tesisin telesiyej hattının eğik uzunluğunun 1200 metre, teleski hattının da 1600 metre olduğunu belirten Danayiyen, kayak merkezinin bölgede nadir bulunan, kristal özellikli, kaymaya çok müsait olan bir karla kaplı bulunduğunu, 70 yatak kapasiteli otelin Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından işletildiğini ve vatandaşların hizmetine açık olduğunu kaydetti.

Kayak merkezindeki pistlerde ve turnikelerde düzenlemeler yaptıklarını aktaran Danayiyen, şöyle devam etti:

"Son eğik kısmında kayakçılarımız için tehlike arz eden bir tepe vardı, orada düzetme yaptık. Daha önce kartlı ve turnike geçiş sistemimiz mevcut değildi, bu yıl daha modern, düzenli olabilmesi için hem telesiyej hem teleski hatlarımıza turnikeli kartlı geçiş sistemi kurduk. Bu şekilde vatandaşlarımızın işlerini daha da kolaylaştırdık."

HES kodu uygulaması

Danayiyen, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) nedeniyle kayak merkezindeki otelde misafirlerin HES kodu uygulamasıyla kalabileceklerine işaret ederek, otelde kalacak misafirler için park alanında da bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığını ifade eden Danayiyen, şunları söyledi:

"Araç parklarının açılması için de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Tesiste park sorunu yok. Misafirler rahatlıkla gelebilirler. Salgın kuralları çerçevesinde otelimizde kalan müşterilerimize otelimiz hizmet veriyor. HES kodu uygulamasıyla birlikte gelen vatandaşlarımıza kart satışı yaparak, tesisten ve pistlerden yararlanmaları sağlanıyor. Tesisimiz şu an her haliyle hazır, pistlerimiz gayet güzel ve vatandaşlarımızın hizmetine hazır. Salgın kuralları çerçevesinde HES kodu uygulamasıyla otelimizde kalacak ziyaretçilerimiz için bütün tedbirler alındı."

"Gerçekten güzel bir yer"

Diyarbakır ve Batman'da tur işletmeciliği yapan Enes Şanlı da merkezin çok güzel olduğunu belirterek, "Uludağ ve Palandöken ile kıyaslanacak bir yer. Batman ve Diyarbakır'dan tur düzenliyoruz. Buraya gelenler, bir daha gelmek istiyor. Gerçekten güzel bir yer ve herkesin gelmesini istiyoruz." dedi.

Kayak merkezine Mardin'den gelen Meryem Eruken ise merkezi internetten keşfettiğini ve çok beğendiğini dile getirerek, "Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi'nde de sezon hazırlıkları tamamlandı.

Kent merkezine 50 kilometre mesafede bulunan, 1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanına sahip kayak merkezi sezon için hazır hale getirildi.

Doğu'nun saklı denizi olarak adlandırılan Hazar Gölü'nün manzarasıyla da ilgi gören kayak merkezi, 25 Ocak'tan itibaren kayakseverlere hizmet verecek.

İlçede son bir haftadır etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kar kalınlığının 50 ile 100 santimetre arasında değiştiği kayak merkezinde, kar basma makinesi ile kayak pisti kaymaya elverişli hale getirildi, telesiyej ve kayak malzemelerinin bakımları tamamlandı.

Valilik koordinesinde Elazığ İl Özel İdaresince işletilen kayak merkezinde halka en iyi hizmeti verebilmek için mevcut imkanların bu yıl daha da geliştirildiği kayak merkezinde ziyaretçiler telesiyej, kar motoru, snowboard, kafeterya ve yemek imkanlarından faydalanabiliyor.

Profesyonel kayakçıların da tercih ettiği merkezde, eğitmenler kayak öğrenmek isteyenlere ders veriyor.