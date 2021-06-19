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Doğu Anadolu'nun ilk modüler kütüphanesi Ağrı'da hizmete girdi

Ağrı'da 8 bin öğrencinin bulunduğu Tutak ilçesinde yapılan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk modüler özellikteki kütüphanesi törenle hizmete girdi.
Doğu Anadolu'nun ilk modüler kütüphanesi Ağrı'da hizmete girdi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Kaymakam Ahmet Karaaslan'ın girişimleriyle Doğu Anadolu Proje Kalkınma İdaresince (DAP) yapılan ödenekle modüler kütüphane inşa edildi.

Kütüphanenin açılışı için düzenlenen tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve çocukların halk oyunu gösterisiyle başladı.

Törene katılan Ağrı Valisi Osman Varol, beraberindeki Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Ali Odabaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Kaymakam Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ve öğrencilerle kurdele keserek kütüphaneyi hizmete açtı.

Kütüphanede incelemelerde bulunan Varol, öğrencilerle sohbet ederek kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Burada konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut, ilçede öğrenci potansiyelinin fazla olduğunu ve yeni bir kütüphaneye ihtiyaç duyulduğu için projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Kütüphanenin oldukça modern olduğunu ve öğrencilerin burada rahatlıkla ders çalışabileceğini belirten Bulut, "2 bin 750 metrekare üzerinde 240 metrekarelik bir kütüphane inşa edildi. Modüler kütüphane olma özelliğinden dolayı ekleme yapılıp büyütülebilir. Kütüphanede toplantı ve okuma salonları ile çocuk odası bulunuyor. İlçede 8 bin öğrenci bulunuyor ve bu kütüphanenin öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vereceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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