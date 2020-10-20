Doğu bebeğe destek büyüyor

Ankaralı sanayici Çetin Ülker’in 1 yaşındaki SMA hastası oğluna bir destekte Ostimli sanayicilerden geldi. ORSİAD Başkanı Leven Çamur, 2,4 milyon doların toplanabilmesi için Ankaralı hemşerilerine çağrıda bulundu.

Başkentli sanayici Çetin Ülker’in 1 yaşındaki SMA hastası oğlu Doğu için tüm Ankara seferber oldu. Doğu’ya ABD’de tedavi imkânı sağlayacak 2,4 milyon doların toplanabilmesi için OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği ( ORSİAD ) de kampanya başlatarak, herkese yardım çağrısında bulundu.

BİR AN ÖNCE ABD’DE TEDAVİ EDİLMESİ GEREKİYOR

ORSİAD Üyesi ve Ülker Grup Metal’in sahibi Çetin Ülker’in 1 yaşındaki oğlu Doğu, kas hastalığı SMA Tip-1’le mücadele ediyor. Doğu Bebek hareket kabiliyetini her geçen gün kaybederken, yaşam mücadelesi veriyor. Doğu’nun biran önce Amerika’ya götürülerek gen tedavisine başlanması gerektiğini söyleyen ORSİAD Başkanı Levent Çamur, “Ancak tedavi için 2,4 milyon dolar gibi çok yüksek bir paraya ihtiyaç bulunuyor. İlaç ve gen tedavisi noktasında Ülker ailesinin, bizlerin desteğine ihtiyacı var. Biz ORSİAD olarak Doğu Bebek’in yaşaması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ancak daha fazla kişinin desteği gerekiyor” dedi.

2,4 MİLYON DOLAR GEREKİYOR

SMA tip 1’in nadiren görülen bir genetik hastalık olduğunu, Şive-Çetin Ülker çiftinin çocukları Doğu’ya 4 aylıkken teşhis konulduğunu söyleyen Çamur, “Doğu yakında 1 yaşına girecek. Amerika’daki 2, 4 milyon dolarlık gen terapi tedavisi ile yüzde 95 şansı var. Dünyada çok örnekleri var. Doğu bu ilacı alabilirse yürümesi koşması mümkün olabilecek. Ailenin kendi imkanlarıyla bu denli yüksek bir meblağı toparlayıp ABD’ye gitmesi mümkün değil. Bizlerin, hepimizin insaniyet namına harekete geçmesi gerekiyor.”

HEMŞERİLERİMİZ KATKIDA BULUNMALI

“Yüce milletimizin, Ankaralı hemşerilerimizin azına çoğuna bakmaksızın açılan bağış kampanyalarına katkıda bulunması çok önemli. ORSİAD olarak biz bir yardım kampanyası yürütüyoruz. Ailenin açtığı yasal hesaplara bir kuruş dahi eklense Doğu için yaşama umudu. El ele vererek Doğu Bebek’i yaşatabiliriz” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA