Doğu Ekspresi ile sonbaharda masalsı yolculuk

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra son zamanlarda yabancı turist ve üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi, Ankara ile Kars arasında sonbaharda yolculuk yapan konuklarına renk cümbüşü içresinde eşsiz manzaralar sunuyor.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan ve yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treni, sonbaharın gelmesiyle yaşanan renk cümbüşü içerisinde yolcularına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Seferleri yoğun ilgi gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, Ankara'dan başlayarak Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan ve Erzurum illerini içeren Türkiye'nin en eski hatlarından olan seferini ortalama 25 saat sonra Kars'ta tamamlıyor.

Masalsı yolculuğun sosyal medyada sıkça paylaşılmasıyla dikkati çeken Doğu Ekspresi, yaz aylarında yemyeşil örtüyle kaplı olan ve sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen doğanın muhteşem manzarası karşısında seyahat etme fırsatı sunuyor.

Güzergah üzerindeki rengarenk ağaçlar ile çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra dere, akarsu ve derin kanyonların eşsiz manzarasını yolcularına sunan Doğu Ekspresi, kış ve bahar mevsiminde olduğu gibi doğada renk cümbüşünün yaşandığı sonbahar da konuklarına unutulmaz yolculuk yaşatıyor.

Dört mevsim seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi'ne artan talebi karşılamak için hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi de vatandaşın gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle 29 Mayıs'tan itibaren seferlerini sürdürüyor.

Her iki trenle Ankara'dan yola çıkıp Kars'a kadar birçok şehri geçen yerli ve yabancı turistler, sonbahar renkleri arasında adeta masalsı bir yolculuk yapıyor.

"Bu yolculuk kesinlikle masalsı"

Trenin yolcularından üniversite öğrencisi İrem Ayebe, Doğu Ekspresi ile sonbahar aylarında seyahat etmenin ayrı güzelliği olduğunu söyledi.

Öğrenci olduğu için 29 Ekim tatilini Doğu Ekspresi ile geçirmek istediğini aktaran Ayebe, "Kışın da Doğu Ekspresi ile seyahat ettim ancak sonbaharda yaptığım bu seyahat bambaşka güzel. Öğrenci olduğumuz halde 29 Ekim'i bu şekilde değerlendirmek istedik. Şu an bu güzelliği anlatamam ama bu yolculuk kesinlikle masalsı yolculuk. Bunu ancak yaşayarak görebilirsiniz. Ben herkese böyle bir yolculuğu tavsiye ediyorum." dedi.

Yolculardan Kerem Perit de sonbahar aylarında yaşanan renk cümbüşünü en iyi Doğu Ekspresi'yle seyahat ederek görebildiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Doğu Ekspresi ile sonbahar aylarında yapılabilecek en güzel seyahatlerden biri. Sonbaharın sarısını, turuncusunu ve kırmızısını Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'ın o doğal güzelliğini görebiliyorsunuz. Yabancı turistler Rusya ve Avrupa'dan gelerek bu trenle yolculuk yapıyor. Doğu Ekspresi'ne ilgi oldukça fazla."

"Doğu Ekspresi ile bütün mevsimler çok güzel"

Emekli gazeteci Ali Narin ise Doğu Ekspresi ile seyahat etmenin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, "Doğu Ekspresi'ne binmek bir ayrıcalıktır. Doğu Ekspresi ile sadece sonbahar değil, bütün mevsimler çok güzel. Seyahat sırasında gördüğünüz manzara anlatılmaz, şiire ve röportajlara konu olacak kadar güzeldir. Bu manzarayı ancak Doğu Ekspresi ile yolculuk yaparsanız anlarsınız." diye konuştu.

Narin, Doğu Ekspresi'nin Doğu Anadolu'ya adeta kan veren bir tren olduğunu ifade ederek, "Kışın trenin penceresinden kar yağışını izlemenin zevki başka, sonbaharı seyretmek ise daha başka. Bu güzelliği ancak yaşayarak anlayabilirsiniz. Herkese bu trene binmeyi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.