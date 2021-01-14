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Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Ege Denizi'nde de yarın öğle saatlerine kadar, kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise öğle ile akşam saatleri arasında, batı ve güneybatı yönlerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

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