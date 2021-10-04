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Doğu Karadeniz için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.

Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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