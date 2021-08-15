Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ordu ve Giresun çevrelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede görülecek kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 17 Ağustos öğle saatlerine kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.