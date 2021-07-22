  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,77
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.

Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avusturya'da 6 ayda yaklaşık 2000 nefret suçu işlendi22 Temmuz 2021 Perşembe 04:55
  • Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti22 Temmuz 2021 Perşembe 04:32
  • Türkiye, Çin'de meydana gelen sel felaketi için taziye mesajı yayımladı22 Temmuz 2021 Perşembe 04:06
  • Akra'da açılan Gana Milli Cami ve Külliyesi, Osmanlı mimarisiyle dikkati çekiyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:25
  • Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:17
  • İzmir'de orman yangını21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:44
  • Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk oturumunu yaptı21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:39
  • Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:36
  • Yol kenarındaki inşaat alanında ölü bulundu 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:24
  • Bingöllü gençler Murat Nehri'nin sularında gelecekleri için kürek çekiyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti