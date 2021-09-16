Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında bugün etkili olacak kuvvetli sağanağa ilişkin uyarıda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.