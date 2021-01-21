  • BIST 1.579
  • Altın 445,240
  • Dolar 7,4001
  • Euro 8,9846
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -4 °C
»

Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Karadeniz'de 3 ilde kar yağışı sebebiyle toplam 411 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle merkez ve ilçelerde toplam 291 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, söz konusu yolların açılması için 73 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Ovit Dağı ve dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ise kar kalınlığı 60 santimetrenin üzerine çıktı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri mahalle aralarındaki yolları ve ana caddelerde temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Artvin
Artvin'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Yoğun karla merkez ve ilçelerde toplam 108 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 26 personel ve 16 iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Şehir merkezi, gece etkili olan yağış sonrası beyaza bürünürken, Artvin Belediyesi karla mücadele ekipleri mahalle ve caddelerde ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Hopa-Borçka kara yolunda da yüksek tonajlı araçlarla kar lastiği olmayan araçların yollarda kalması sonucu ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Etkisini sürdüren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayolları ekipleri yolun trafiğe açık tutulması için bu güzergahta aralıksız kar temizleme çalışması yapıyor.

Öte yandan Artvin Atabarı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Trabzon
Trabzon'un yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle 12 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Şalpazarı'nda 4, Hayrat'ta 3, Araklı'da 1, Beşikdüzü ve Köprübaşı ilçelerinde ise 2'şer mahallenin yolu yoğun kar nedeniyle kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 15 iş makinesi yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, ekipler 10 araçla birlikte buzlanma olan yollarda da tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Güvenli Turizm Sertifikası' alan 3 bin 63 tesis Kovid-19'a karşı mücadelesini tescilledi21 Ocak 2021 Perşembe 12:53
  • Bursa'nın yedi asırlık 'Osmanlı köyü'nde kar güzelliği21 Ocak 2021 Perşembe 12:51
  • Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı21 Ocak 2021 Perşembe 11:57
  • Beyrut patlamasının 15 binden fazla mağduru maddi kayıplarının tazmin edilmesini bekliyor21 Ocak 2021 Perşembe 11:46
  • Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu21 Ocak 2021 Perşembe 11:46
  • 'Osmanlı payitahtı'ndaki tarihi mekanlar gece ve gündüz karla ayrı güzel21 Ocak 2021 Perşembe 11:30
  • Türk halkının 'Deprem Dedesi' Ahmet Mete Işıkara vefatının 8. yılında anılıyor21 Ocak 2021 Perşembe 11:29
  • Su tasarrufu için park ve bahçe sulamasında 'gri su' kullanılması önerisi21 Ocak 2021 Perşembe 11:28
  • İzmir'de depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı21 Ocak 2021 Perşembe 11:27
  • Bağdat'ta şiddetli patlama21 Ocak 2021 Perşembe 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti