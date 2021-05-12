  • BIST 1.441
  • Altın 491,617
  • Dolar 8,3204
  • Euro 10,0944
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 20 °C
»

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı 17 Mayıs'ta başlayacak

Doğu Karadeniz'de, 2021 yılı birinci sürgün yaş çay alım sezonu 17 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı 17 Mayıs'ta başlayacak

Bölgede yaklaşık 204 bin üretici, tam kapanma sürecinde aldıkları özel izinle bahçe temizlikleriyle çay hasadı için gerekli araç gereçlerin teminini büyük oranda tamamladı.

Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne bağlı 47, özel firmalara ait 194 fabrika ile çay alım yerleri, nakliye işleri ve yevmiyeyle sektöre bağlı diğer iş kollarında çalışacak yaklaşık 40 bin kişi, çay alım sezonunda görev yapacak.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı bir alım programı gerçekleştirdiklerini, salgının devam ettiği bu sezon tecrübeli olduklarını söyledi.

Çay fabrikalarının hazırlıklarının tamamlandığını belirten Alim, "Fabrikalar 10 gündür yaş çay alımı için hazır. Fabrikalarda eksik yok. Geçen yıldan bilinçli ve tecrübeli olan üreticilerimiz köylere erken dönüş yaptığı için bahçe bakımları da yapılmış. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle gecikme olsa da bu sene daha güzel ve kaliteli çay olacağını düşünüyoruz." dedi.

Alim, hava şartları göz önüne alındığında sezonu 20 Mayıs'ta açmayı planladıklarını ancak üreticiyi bekletmemek için 17 Mayıs'ta karar kıldıklarını ifade ederek, bu tarihte kampanyayı açacaklarını ve çay alımına başlayacaklarını bildirdi.

Üreticilerin geçen yıl olduğu gibi bu sene de çay hasadını büyük oranda kendisinin yapacağına dikkati çeken Alim, çayın üretici tarafından toplanması ve bahçe bakımının özenli yapılması sayesinde kalitenin yükseldiğini, aynı zamanda işçilik maliyeti düşeceği için üreticinin ekonomik gelirinin artmış olacağını belirtti.

Alim, yaş çay fiyatıyla ilgili gerekli çalışmaların tamamlanarak ilgili Bakanlığa gönderildiğini, gelecek hafta fiyatının açıklanabileceğini söyledi.

"Çayın nakliyesi de eylem planına uygun gerçekleşecek"
Alım sürecinin bu yıl çok daha bilinçli ilerleyeceğini vurgulayan Alim, şöyle konuştu:

"Kovid-19 sürecinde geçen yıldan tecrübemiz var. Geçen yıl belirlediğimiz eylem planı içinde üreticilerimiz maskeleriyle alım evlerine gelecek. Çay eksperinin verdiği randevu saatlerine göre alım yapılacak. Çay alımlarının rahat gerçekleşmesi için hazırlıklarımız aynı şekilde devam edecek. Çayın nakliyesi de eylem planına uygun gerçekleşecek. Geçen yıl fabrika çalışma alanlarımızı planlamıştık. Bu yıl da aynı şekilde planlamamızı yaptık. Üreticimiz ve çalışanımız için bu yılın daha rahat, daha sağlıklı, daha ekonomik geçeceğini düşünüyoruz."

Alim, personel alımlarının başladığını, her yıl emekli olan kişi kadar eleman alımı yapılacağını ifade etti.

Kuru çay satışlarının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Alim, bugün itibarıyla 58 bin ton kuru çay satışı yapıldığını, kampanya başlangıcına kadar 60 bin ton olan satış hedeflerinin gerçekleşeceğini söyledi.

Alim, geçen yıllara göre daha az stokları bulunduğunu belirterek, "Sanırım 50 bin ton ve altına düşebiliriz. Böyle bir stokla çay hasadına başlayacağız. 38 bin ton civarında konvansiyonel siyah çay, 16 bin ton civarında organik çay, 2 bin 500 ton civarında yeşil çayımız var. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi olacak." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 2 yıl önce yanan ormanlık alana 6 milyon 500 bin fidan dikildi12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:37
  • Eski Ankara İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Tarım'ın FETÖ'yle bağı gerekçeli kararda12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:36
  • Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı 17 Mayıs'ta başlayacak12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:36
  • Güneydoğu Anadolu ve Konya Havzası'nda meteorolojik kuraklık yerini tarımsal kuraklığa bıraktı12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:08
  • Hak-iş Başkanı Arslan'dan BM, ITUC, ETUC'a mektup: İsrail güçlerinin saldırılarını kınamaya davet ediyoruz12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:08
  • Bakan Dönmez: 100 bin megavat sınırına yaklaştık12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:06
  • MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:06
  • Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:58
  • 5 yıldır dinmeyen acı12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti